В Украине могут разрешить реконструировать дороги без получения разрешения на строительные работы. Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №2680 во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Этот проект предлагает упростить процедуру получения права на выполнение строительных работ по реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями, и уточнить источники финансирования работ по разработке строительных норм, норм и правил и тому подобное.

Во время обсуждения законопроекта в комитете состоялась дискуссия относительно положений закона «Об архитектурной деятельности» по поводу полномочий главных архитекторов города, района осуществлять согласование градостроительного и архитектурного проектного решения объектов, расположенных в исторической части города, исторических ареалах, на магистралях и площадях общегородского значения

Парламентарии настаивают на исключении данной нормы из-за ее противоречия с положениями действующих законов, которыми регламентировано отсутствие каких-либо согласований проектной документации на строительство объектов органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

– Комитет решил рекомендовать Верховной раде Украины рассмотреть подготовленную ко второму чтению сравнительную таблицу к проекту закона №2680 и принять законопроект во втором чтении и в целом, - указано в сообщении.

В мае Рада поддержала за основу в первом чтении соответствующий законопроект, за него проголосовали 227 нардепов.

Напомним, 19 ноября, открыли движение транспорта по капитально отремонтированной трассе Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев», которую долгое время называли одной из худших дорог Украины. 66 километров покрытия автодороги сделаны из цементобетона.



