В «Укравтодоре» заявили, что в рамках проекта «Дороги и работа» за 6,5 месяцев трудоустроили 21 тысячу 256 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
— В ноябре финиширует ремонт 3900 километров дорог страны. Но крупные инфраструктурные объекты, которые в этом году реализуем в рамках программы президента «Большая стройка», требуют новых дорожных работников. В течение 3 недель ноября было трудоустроено 1088 человек, открытыми остаются около 100 вакансий, - говорится в сообщении.
Напомним, что претендент на должность главы Николаевской ОГА Виталий Ким выступил на заседании Кабинета министров и рассказал о своих приоритетах в работе и планах по развитию области, в частности, о инвестициях и создании рабочих мест.
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В «Укравтодоре» заявили, что в рамках проекта «Дороги и работа» за 6,5 месяцев трудоустроили 21 тысячу 256 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
— В ноябре финиширует ремонт 3900 километров дорог страны. Но крупные инфраструктурные объекты, которые в этом году реализуем в рамках программы президента «Большая стройка», требуют новых дорожных работников. В течение 3 недель ноября было трудоустроено 1088 человек, открытыми остаются около 100 вакансий, - говорится в сообщении.
Напомним, что претендент на должность главы Николаевской ОГА Виталий Ким выступил на заседании Кабинета министров и рассказал о своих приоритетах в работе и планах по развитию области, в частности, о инвестициях и создании рабочих мест.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов