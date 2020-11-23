В «Укравтодоре» заявили, что в рамках проекта «Дороги и работа» за 6,5 месяцев трудоустроили 21 тысячу 256 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

— В ноябре финиширует ремонт 3900 километров дорог страны. Но крупные инфраструктурные объекты, которые в этом году реализуем в рамках программы президента «Большая стройка», требуют новых дорожных работников. В течение 3 недель ноября было трудоустроено 1088 человек, открытыми остаются около 100 вакансий, - говорится в сообщении.

Напомним, что претендент на должность главы Николаевской ОГА Виталий Ким выступил на заседании Кабинета министров и рассказал о своих приоритетах в работе и планах по развитию области, в частности, о инвестициях и создании рабочих мест.