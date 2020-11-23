COVID-19 заболели почти 2686 правоохранителей Министерства внутренних дел за прошедшую неделю. С начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 20114 правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

– Сегодня, 23 ноября, за сутки зафиксировано 456 случаев заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2686, - указано в сообщении.

За сутки наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Запорожской области (25), в Черкасской области (27) и в Киеве (49).

– С начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 20114 правоохранителей, выздоровели - 19166, умерло - 58, - сообщили в министерстве.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 22 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили еще у 10 тысяч 945 человек. Также известно, что вчера 4 тысячи 143 пациента выздоровели, а 124 — умерли от осложнений.