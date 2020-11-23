В Польше состоялось торжественное открытие передового командования 5-го армейского корпуса США, которое увеличит численность американских военнослужащих в Польше примерно до 5500 человек.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.
– Присутствие передового командования здесь, на польской земле, является гарантией, которая сдержит потенциального агрессора. Из Познани 5-й корпус будет командовать сухопутными войсками США, которые действуют на восточном фланге НАТО, - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Более 200 американских солдат будут служить в городе Познань. Командование 5-го армейского корпуса США в Польше будет единственной структурой такого уровня, развернутой в Европе.
Две недели назад президент Дуда ратифицировал соглашение между Польшей и США о расширении сотрудничества в сфере обороны.
Напомним, американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.
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В Польше состоялось торжественное открытие передового командования 5-го армейского корпуса США, которое увеличит численность американских военнослужащих в Польше примерно до 5500 человек.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.
– Присутствие передового командования здесь, на польской земле, является гарантией, которая сдержит потенциального агрессора. Из Познани 5-й корпус будет командовать сухопутными войсками США, которые действуют на восточном фланге НАТО, - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Более 200 американских солдат будут служить в городе Познань. Командование 5-го армейского корпуса США в Польше будет единственной структурой такого уровня, развернутой в Европе.
Две недели назад президент Дуда ратифицировал соглашение между Польшей и США о расширении сотрудничества в сфере обороны.
Напомним, американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов