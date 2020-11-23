В Польше состоялось торжественное открытие передового командования 5-го армейского корпуса США, которое увеличит численность американских военнослужащих в Польше примерно до 5500 человек.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

– Присутствие передового командования здесь, на польской земле, является гарантией, которая сдержит потенциального агрессора. Из Познани 5-й корпус будет командовать сухопутными войсками США, которые действуют на восточном фланге НАТО, - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Более 200 американских солдат будут служить в городе Познань. Командование 5-го армейского корпуса США в Польше будет единственной структурой такого уровня, развернутой в Европе.

Его основной задачей будет координация и контроль сухопутных войск США в Европе, оперативное планирование, сотрудничество и синхронизация сил США с войсками других стран НАТО.

Две недели назад президент Дуда ратифицировал соглашение между Польшей и США о расширении сотрудничества в сфере обороны.

Напомним, американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.