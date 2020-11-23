Национальный музей Революции достоинства заявил о новых обысках на его территории. Проводят экспертизу строительства музея.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Национальный музей Революции Достоинства.

Обыски состоялись в понедельник, 23 ноября.

– А у нас новая проверка. Говорят, «экспертиза строительства музея»! Не мемориала, которого касается следствие, а музея, даже проектировка которого не начиналась, - говорится в сообщении.

Напомним, первый обыск в музее Майдана состоялся за два дня до Дня достоинства. Тогда правоохранители заявили, что обыски проходят по делу о растрате средств.

В Офисе Президента Украины заявили, что обыски в Музее Революции Достоинства накануне годовщины начала Майдана не способствуют общественному согласию, и работники правопорядка должны учитывать такие вещи, если нет срочной необходимости в следственных действиях.

Ранее Арсений Яценюк заявил, что все эти события не случайность. Их цель — унизить борьбу украинцев за собственную свободу.



