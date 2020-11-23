Глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков испробовал на себе действие электрошокера «Taser».

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter, разместив соответствующее видео.

– Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испробовал на себе действие электрошокера Taser. Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживают правонарушителя, но не причиняет опасных ранений, - написал министр.

Также Аваков показал видео, на котором Жуков демонстрирует работу электрошокера на себе.

– Taser помогает на короткое время обездвижить правонарушителя, если ситуация требует экстренных мер, - рассказал начальник патрульной полиции.

Он отметил, что этим прибором пользуются полицейские многих стран.

– Сегодня это безопасный способ остановить правонарушителя. Использование Taser одобрило министерство охраны здоровья Украины. Это было достаточно неприятно, но я целый и здоровый, мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Как только Taser выключился, неприятные ощущения ушли, - рассказал Жуков о своих ощущениях после применения электрошокера.

Напомним, ранее патрульная полиция запустила в соцсети Youtube видеокурсы по самозащите и оказанию первой медицинской помощи.