Глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков испробовал на себе действие электрошокера «Taser».
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter, разместив соответствующее видео.
– Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испробовал на себе действие электрошокера Taser. Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживают правонарушителя, но не причиняет опасных ранений, - написал министр.
Также Аваков показал видео, на котором Жуков демонстрирует работу электрошокера на себе.
– Taser помогает на короткое время обездвижить правонарушителя, если ситуация требует экстренных мер, - рассказал начальник патрульной полиции.
Он отметил, что этим прибором пользуются полицейские многих стран.
– Сегодня это безопасный способ остановить правонарушителя. Использование Taser одобрило министерство охраны здоровья Украины. Это было достаточно неприятно, но я целый и здоровый, мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Как только Taser выключился, неприятные ощущения ушли, - рассказал Жуков о своих ощущениях после применения электрошокера.
Напомним, ранее патрульная полиция запустила в соцсети Youtube видеокурсы по самозащите и оказанию первой медицинской помощи.
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Глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков испробовал на себе действие электрошокера «Taser».
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter, разместив соответствующее видео.
– Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испробовал на себе действие электрошокера Taser. Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживают правонарушителя, но не причиняет опасных ранений, - написал министр.
Также Аваков показал видео, на котором Жуков демонстрирует работу электрошокера на себе.
– Taser помогает на короткое время обездвижить правонарушителя, если ситуация требует экстренных мер, - рассказал начальник патрульной полиции.
Он отметил, что этим прибором пользуются полицейские многих стран.
– Сегодня это безопасный способ остановить правонарушителя. Использование Taser одобрило министерство охраны здоровья Украины. Это было достаточно неприятно, но я целый и здоровый, мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Как только Taser выключился, неприятные ощущения ушли, - рассказал Жуков о своих ощущениях после применения электрошокера.
Напомним, ранее патрульная полиция запустила в соцсети Youtube видеокурсы по самозащите и оказанию первой медицинской помощи.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов