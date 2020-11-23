Еще четыре страны присоединились к европейским санкциям в отношении России за агрессию против Украины. Персональные санкции в отношении 41 человека и 28 организаций будут действовать до 15 марта 2021 года.
Об этом сообщают в Совете Европы, передает РБК-Украина.
Сегодня к антироссийским санкциям присоединились страны-кандидаты на вступление в Европейский союз — Черногория и Албания. Также санкции против Российской Федерации поддержали Лихтенштейн и Норвегия.
«Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета Европы. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его», — говорится в заявлении Совета Европы.
Напомним, официальный Вашингтон объявил о введении санкций против российской компании, а также северокорейской компании, которая работает в РФ, в связи с незаконным использованием рабочей силы из КНДР на российских объектах.
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Еще четыре страны присоединились к европейским санкциям в отношении России за агрессию против Украины. Персональные санкции в отношении 41 человека и 28 организаций будут действовать до 15 марта 2021 года.
Об этом сообщают в Совете Европы, передает РБК-Украина.
Сегодня к антироссийским санкциям присоединились страны-кандидаты на вступление в Европейский союз — Черногория и Албания. Также санкции против Российской Федерации поддержали Лихтенштейн и Норвегия.
«Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета Европы. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его», — говорится в заявлении Совета Европы.
Напомним, официальный Вашингтон объявил о введении санкций против российской компании, а также северокорейской компании, которая работает в РФ, в связи с незаконным использованием рабочей силы из КНДР на российских объектах.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов