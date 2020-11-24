Евросоюз неспособен защитить Европу без военной помощи США – нужны гарантии Вашингтона по коллективной безопасности, в том числе ядерному сдерживанию и присутствию американских войск в Старом Свете.

Об этом пишетЛига.net со ссылкой на интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга германской медиагруппе Funke.

— Факт – ЕС не может защитить Европу. Гарантии США по части безопасности, ядерного сдерживания и через присутствие американских войск абсолютно необходимы для защиты Европы, - сказал Йенс Столтенберг.

По его словам, после выхода Британии из Евросоюза около 80% расходов на оборону стран Альянса лягут на плечи стран, которые не входят в ЕС. А с учетом этого «любая попытка ослабить связи между Северной Америкой и Европой ослабит НАТО и разделит Европу».

Он также добавил, что при новой администрации США нужна «твердая и понятная позиция НАТО» по отношению к России. По словам Столтенберга, в Кремле должны понимать, что «не смогут победить, если пойдут на конфронтацию».

Он также выразил уверенность, что и при новом президенте Джо Байдене США продолжат давить на ЕС, чтобы страны этого объединения повысили, наконец, расходы на оборону адекватно угрозам.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. В частности, он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде «делать что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.