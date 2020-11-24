Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от политической силы «Европейская Солидарность» Станислав Мартиросов считает «Партию Шария» комсомольской организацией партии «ОПЗЖ».
Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.
В ходе обсуждения идеологической направленности партий в Николаевском городском совете, Станислав Мартиросов заявил, что, по его мнению, «Партия Шария» и «ОПЗЖ» дружественные партии, разделяющие схожие идеалы.
— Я бы назвал «Партию Шария» не кластером, не сателлитом, а вот кто помнит, комсомолом. Кто еще помнит это время. Это комсомол «ОПЗЖ». Я не знаю, позитивно это, или негативно, — заявил Станислав Мартиросов.
В свою очередь кандидат в депутаты Николаевского городского совета, глава областной организации «Партии Шария» Татьяна Кравчук заявила, что их политсила самостоятельна и не собирается подыгрывать другим партиям.
— Нас могут приклеивать к «Европейской Солидарности», к «ОПЗЖ», к «Слуге народа». Мы себя никуда не клеем. Мы отдельная политическая сила, у нас есть свое движение, у нас есть наш лидер, у нас есть наше мнение, которое мы будем оставить, — заявила Татьяна Кравчук.
Справка: Комсомол — всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Массовая молодежная общественно-политическая организация в СССР, резерв пополнения Коммунистической партии Советского Союза, проводник её политики и идеологии в молодежной среде, средство мобилизации молодежи на решение народно-хозяйственных задач.
Напомним, «Партия Шария» в Николаевском городском совете не собирается вступать в коалицию ни с одной политической силой.
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Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от политической силы «Европейская Солидарность» Станислав Мартиросов считает «Партию Шария» комсомольской организацией партии «ОПЗЖ».
Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.
В ходе обсуждения идеологической направленности партий в Николаевском городском совете, Станислав Мартиросов заявил, что, по его мнению, «Партия Шария» и «ОПЗЖ» дружественные партии, разделяющие схожие идеалы.
— Я бы назвал «Партию Шария» не кластером, не сателлитом, а вот кто помнит, комсомолом. Кто еще помнит это время. Это комсомол «ОПЗЖ». Я не знаю, позитивно это, или негативно, — заявил Станислав Мартиросов.
В свою очередь кандидат в депутаты Николаевского городского совета, глава областной организации «Партии Шария» Татьяна Кравчук заявила, что их политсила самостоятельна и не собирается подыгрывать другим партиям.
— Нас могут приклеивать к «Европейской Солидарности», к «ОПЗЖ», к «Слуге народа». Мы себя никуда не клеем. Мы отдельная политическая сила, у нас есть свое движение, у нас есть наш лидер, у нас есть наше мнение, которое мы будем оставить, — заявила Татьяна Кравчук.
Справка: Комсомол — всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Массовая молодежная общественно-политическая организация в СССР, резерв пополнения Коммунистической партии Советского Союза, проводник её политики и идеологии в молодежной среде, средство мобилизации молодежи на решение народно-хозяйственных задач.
Напомним, «Партия Шария» в Николаевском городском совете не собирается вступать в коалицию ни с одной политической силой.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов