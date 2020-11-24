Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от политической силы «Европейская Солидарность» Станислав Мартиросов считает «Партию Шария» комсомольской организацией партии «ОПЗЖ».

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.

Станислав Мартиросов

В ходе обсуждения идеологической направленности партий в Николаевском городском совете, Станислав Мартиросов заявил, что, по его мнению, «Партия Шария» и «ОПЗЖ» дружественные партии, разделяющие схожие идеалы.

— Я бы назвал «Партию Шария» не кластером, не сателлитом, а вот кто помнит, комсомолом. Кто еще помнит это время. Это комсомол «ОПЗЖ». Я не знаю, позитивно это, или негативно, — заявил Станислав Мартиросов.

Татьяна Кравчук

В свою очередь кандидат в депутаты Николаевского городского совета, глава областной организации «Партии Шария» Татьяна Кравчук заявила, что их политсила самостоятельна и не собирается подыгрывать другим партиям.

— Нас могут приклеивать к «Европейской Солидарности», к «ОПЗЖ», к «Слуге народа». Мы себя никуда не клеем. Мы отдельная политическая сила, у нас есть свое движение, у нас есть наш лидер, у нас есть наше мнение, которое мы будем оставить, — заявила Татьяна Кравчук.

Справка: Комсомол — все­со­юз­ный Ле­нин­ский ком­му­ни­сти­че­ский со­юз мо­ло­де­жи. Мас­со­вая мо­ло­деж­ная об­щественно-по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция в СССР, ре­зерв по­пол­не­ния Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Со­вет­ско­го Сою­за, про­вод­ник её по­ли­ти­ки и идео­ло­гии в мо­ло­деж­ной сре­де, сред­ст­во мо­би­ли­за­ции мо­ло­де­жи на ре­ше­ние на­род­но-хо­зяй­ст­вен­ных за­дач.

Напомним, «Партия Шария» в Николаевском городском совете не собирается вступать в коалицию ни с одной политической силой.