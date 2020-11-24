В отношении иностранных граждан, которые воюют на Донбассе на стороне боевиков, открыты уголовные производства. Правоохранители расследуют участие 250 наемников из 31 страны мира.

Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил в интервью ZN.UA.

По его словам, это лица из Европы, Азии и Америки.

– Что касается других иностранных граждан, то у нас есть уголовные производства, зарегистрированы по факту участия 250 наемников из 31 страны мира, - заявил он.

В конце октября в ЕРДР внесли факты вербовки, финансирования, обучения наемников гражданином Финляндии для участия в конфликте в составе незаконных вооруженных формирований РФ, рассказал Мамедов.

– Свою «деятельность» он вел в своей стране: вербовал, собирал деньги, военное снаряжение, покрывал расходы на билеты, паспорта, визы. Был награжден медалью «За освобождение Крыма», - добавил он.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики четыре раза нарушили «режим тишины».