В отношении иностранных граждан, которые воюют на Донбассе на стороне боевиков, открыты уголовные производства. Правоохранители расследуют участие 250 наемников из 31 страны мира.
Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил в интервью ZN.UA.
По его словам, это лица из Европы, Азии и Америки.
– Что касается других иностранных граждан, то у нас есть уголовные производства, зарегистрированы по факту участия 250 наемников из 31 страны мира, - заявил он.
В конце октября в ЕРДР внесли факты вербовки, финансирования, обучения наемников гражданином Финляндии для участия в конфликте в составе незаконных вооруженных формирований РФ, рассказал Мамедов.
– Свою «деятельность» он вел в своей стране: вербовал, собирал деньги, военное снаряжение, покрывал расходы на билеты, паспорта, визы. Был награжден медалью «За освобождение Крыма», - добавил он.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики четыре раза нарушили «режим тишины».
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В отношении иностранных граждан, которые воюют на Донбассе на стороне боевиков, открыты уголовные производства. Правоохранители расследуют участие 250 наемников из 31 страны мира.
Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил в интервью ZN.UA.
По его словам, это лица из Европы, Азии и Америки.
– Что касается других иностранных граждан, то у нас есть уголовные производства, зарегистрированы по факту участия 250 наемников из 31 страны мира, - заявил он.
В конце октября в ЕРДР внесли факты вербовки, финансирования, обучения наемников гражданином Финляндии для участия в конфликте в составе незаконных вооруженных формирований РФ, рассказал Мамедов.
– Свою «деятельность» он вел в своей стране: вербовал, собирал деньги, военное снаряжение, покрывал расходы на билеты, паспорта, визы. Был награжден медалью «За освобождение Крыма», - добавил он.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики четыре раза нарушили «режим тишины».
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов