Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) надеется, что Китай поделится образцами породы с Луны. Если это случится, китайская программа станет полезной для всего международного сообщества.

Об этом сообщает NASA в Twitter.

– С запуском Chang'e 5 Китай начал усилия, чтобы присоединения к США и бывшему Советскому Союзу для получения образцов с Луны. Надеемся, Китай поделится своими данными с мировым научным сообществом, чтобы улучшить наше понимание Луны, как это делали наши миссии Аполлон и программа Артемида, - идется в сообщении.

Напомним, ранее китайская ракета-носитель «Long March 5» вывела на орбиту зонд, который впервые за 44 года, должен доставить породу Луны на Землю.