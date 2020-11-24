Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) надеется, что Китай поделится образцами породы с Луны. Если это случится, китайская программа станет полезной для всего международного сообщества.
Об этом сообщает NASA в Twitter.
– С запуском Chang'e 5 Китай начал усилия, чтобы присоединения к США и бывшему Советскому Союзу для получения образцов с Луны. Надеемся, Китай поделится своими данными с мировым научным сообществом, чтобы улучшить наше понимание Луны, как это делали наши миссии Аполлон и программа Артемида, - идется в сообщении.
Напомним, ранее китайская ракета-носитель «Long March 5» вывела на орбиту зонд, который впервые за 44 года, должен доставить породу Луны на Землю.
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) надеется, что Китай поделится образцами породы с Луны. Если это случится, китайская программа станет полезной для всего международного сообщества.
Об этом сообщает NASA в Twitter.
– С запуском Chang'e 5 Китай начал усилия, чтобы присоединения к США и бывшему Советскому Союзу для получения образцов с Луны. Надеемся, Китай поделится своими данными с мировым научным сообществом, чтобы улучшить наше понимание Луны, как это делали наши миссии Аполлон и программа Артемида, - идется в сообщении.
Напомним, ранее китайская ракета-носитель «Long March 5» вывела на орбиту зонд, который впервые за 44 года, должен доставить породу Луны на Землю.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов