Китайская ракета-носитель «Long March 5» вывела на орбиту зонд, который впервые за 44 года, должен доставить породу Луны на Землю.

Об этом сообщает Украинская правда.

Запуск зонда «Чанчжэн-2» состоялся с космодрома Вэньчан.

Планируется, что сначала ракета-носитель достигнет орбиты Луны, после приземлится на поверхность и соберет образцы, чтобы вернуть на их Землю в декабре этого года.

Ожидается, что к Земле ракета доставит около 2 килограмм породы. Это нужно для того, чтобы понять происхождение и формирование Луны.

Последний раз соответствующие попытки были в 1970-х годах прошлого века. Тогда США и СССР пытались собрать породу на Луне.

Если Китай сможет достичь этой цели, то станет третьей страной в мире, которой удалось получить образцы лунной породы.

Напомним, что NASA планирует в 2024 году отправить первую женщину в истории на Луну.