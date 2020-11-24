Китайская ракета-носитель «Long March 5» вывела на орбиту зонд, который впервые за 44 года, должен доставить породу Луны на Землю.
Об этом сообщает Украинская правда.
Запуск зонда «Чанчжэн-2» состоялся с космодрома Вэньчан.
Планируется, что сначала ракета-носитель достигнет орбиты Луны, после приземлится на поверхность и соберет образцы, чтобы вернуть на их Землю в декабре этого года.
Ожидается, что к Земле ракета доставит около 2 килограмм породы. Это нужно для того, чтобы понять происхождение и формирование Луны.
Последний раз соответствующие попытки были в 1970-х годах прошлого века. Тогда США и СССР пытались собрать породу на Луне.
Если Китай сможет достичь этой цели, то станет третьей страной в мире, которой удалось получить образцы лунной породы.
Напомним, что NASA планирует в 2024 году отправить первую женщину в истории на Луну.
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Китайская ракета-носитель «Long March 5» вывела на орбиту зонд, который впервые за 44 года, должен доставить породу Луны на Землю.
Об этом сообщает Украинская правда.
Запуск зонда «Чанчжэн-2» состоялся с космодрома Вэньчан.
Планируется, что сначала ракета-носитель достигнет орбиты Луны, после приземлится на поверхность и соберет образцы, чтобы вернуть на их Землю в декабре этого года.
Ожидается, что к Земле ракета доставит около 2 килограмм породы. Это нужно для того, чтобы понять происхождение и формирование Луны.
Последний раз соответствующие попытки были в 1970-х годах прошлого века. Тогда США и СССР пытались собрать породу на Луне.
Если Китай сможет достичь этой цели, то станет третьей страной в мире, которой удалось получить образцы лунной породы.
Напомним, что NASA планирует в 2024 году отправить первую женщину в истории на Луну.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов