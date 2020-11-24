В Харькове женщина, которая ранее переболела COVID-19, упала с шестого этажа здания Госпрома. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

Об этом сообщает Суспильне.

Как сообщается, тело погибшей женщины обнаружили работники учреждения. По предварительным данным, ей было 52 года и она работала в управлении Пенсионного фонда на шестом этаже.

Пресс-секретарь Харьковской полиции Елена Баранник сообщила, что правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и опросили свидетелей. После этого, следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 23 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили еще у 12 тысяч 287 человек. Также известно, что вчера 8 тысяч 298 пациентов выздоровели, а 188 — умерли от осложнений.

Отметим, что Харьковская область, по данным СНБО, не находится в числе регионов с самым высоким числом диагностированных случаев коронавируса за сутки. 24 ноября в Харьковской области зафиксировали 51 992 случая коронавируса, из них 715 — летальные.



