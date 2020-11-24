Австралийский национальный перевозчик Qantas рассматривает возможность изменения правил обслуживания пассажиров. Когда вакцины станут доступными, то могут начать просить доказательства вакцинации путешественников.

Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Алан Джойс, передает CNN.

Справка о прививке от коронавируса может стать обязательной для туристов.

– Мы рассматриваем изменения в наши правила обслуживания авиапассажиров. Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививку перед тем, как они поднимутся на борт самолета, - отметил Джойс.

Он допускает, что это может стать общим требованием всех авиакомпаний.

Напомним, ранее директор коммунального предприятия Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна анонсировал возобновление рейсов в Шарм-эль-Шейх (Египет).