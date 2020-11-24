Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что для его свержения Запад якобы готов подключить Российскую Федерацию. В то же время он подчеркнул, что не знает, как это может быть реализовано.

Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, передает БЕЛТА.

В частности, он подчеркнул, что нынешнюю ситуацию в Беларуси «можно оценивать по-разному». Он также напомнил, что по всей стране продолжается диалог о ее будущем и путях развития.

– Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть одно обстоятельство. В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как. Я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов, - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, Беларусская автокефальная православная церковь предала анафеме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.