Украина готовит электронную базу данных, предшествовавших оккупации Донбасса и Крымского полуострова. Ее сделают частично публичной.
Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил в интервью ZN.UA.
По его словам, персональные данные обвиняемых, свидетелей и жертв, а также информацию о досудебном рассмотрении могут оставить скрытыми, а все остальное - публичным.
– Мы готовим хронологию военной агрессии РФ в Крыму и на Донбассе, - отметил он.
Мамедов говорит, что с Донбассом сложнее, ибо «каждый день шли бои, ситуация менялась едва ли не ежечасно то для восстановления и реконструкции событий понадобится больше времени».
– Этот блок - право знать правду - один из четырех основных элементов правосудия переходного периода, то есть алгоритма, «дорожной карты», если хотите, как Украина будет выходить из вооруженного конфликта и жить в постконфликтный период, - отметил он.
Напомним, Офис генпрокурора расследует участие 250 иностранцев в составе боевиков на Донбассе.
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Украина готовит электронную базу данных, предшествовавших оккупации Донбасса и Крымского полуострова. Ее сделают частично публичной.
Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил в интервью ZN.UA.
По его словам, персональные данные обвиняемых, свидетелей и жертв, а также информацию о досудебном рассмотрении могут оставить скрытыми, а все остальное - публичным.
– Мы готовим хронологию военной агрессии РФ в Крыму и на Донбассе, - отметил он.
Мамедов говорит, что с Донбассом сложнее, ибо «каждый день шли бои, ситуация менялась едва ли не ежечасно то для восстановления и реконструкции событий понадобится больше времени».
– Этот блок - право знать правду - один из четырех основных элементов правосудия переходного периода, то есть алгоритма, «дорожной карты», если хотите, как Украина будет выходить из вооруженного конфликта и жить в постконфликтный период, - отметил он.
Напомним, Офис генпрокурора расследует участие 250 иностранцев в составе боевиков на Донбассе.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов