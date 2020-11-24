Телеканал BBC опубликовал перечень имен 100 женщин года. Среди них оказалась и украинка, основательница стартапа Flurosat Анастасия Волков

Соответствующий список опубликовали на сайте BBC.

В целом женщин разделили по четырем категориям: Знание, Лидерство, Креативность и Идентичность. В категории Знание представлены преимущественно женщины на разных менеджерских должностях. Также там много ученых, врачей, учителей, активистов.

Именно в этой категории оказались и украинка Анастасия Волкова. Она — исполнительный директор компании Flurosat. Это стартап, который с помощью технологий помогает аграрному бизнесу успешно управлять своими угодьями. В частности, система анализирует состояние урожая, собирает данные со спутников и предоставляет подсказки о мерах, которые следует принять для ухода за полями.

Частично эта компания работает и в Украине — здесь расположена команда разработчиков. Сама же Волкова получила образование в Национальном авиационном университете в Киеве. Магистратуру заканчивала в Варшаве, а в 2015 году переехала в Австралию. Там она защитила докторскую диссертацию.

В категории Лидерство очень много женщин-политиков, а также тех, которые влияют на общественное мнение. Например, в этой категории оказались премьер-министр Финляндии Санна Марин, а также беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

В категории Креативность оказались преимущественно представители этой отрасли: певицы, актрисы, архитекторы, писатели и другие. В то же время в последней категории Идентичность преимущественно много активисток в вопросах феминизма и прав человека

Напомним, генеральный директор, основной владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский вошел в рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины с капиталом в 450 миллионов долларов.