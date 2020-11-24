Президент Владимир Зеленский уволил председателя Хмельницкой областной администрации Дмитрия Габинета и временно назначил на эту должность Романа Примуша.
Об этом свидетельстввуют указы президента.
– Уволить Габинета Дмитрия Анатольевича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению, - говорится в документе.
Также президент подписал указ, которым поставил в.и.о. главы области Романа Примуша.
Отметим, Дмитрий Габинет был назначен главой Хмельницкой ОГА Владимиром Зеленским 21 ноября 2019 года.
Ранее Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника с занимаемой должности.
Позже Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.
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Президент Владимир Зеленский уволил председателя Хмельницкой областной администрации Дмитрия Габинета и временно назначил на эту должность Романа Примуша.
Об этом свидетельстввуют указы президента.
– Уволить Габинета Дмитрия Анатольевича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению, - говорится в документе.
Также президент подписал указ, которым поставил в.и.о. главы области Романа Примуша.
Отметим, Дмитрий Габинет был назначен главой Хмельницкой ОГА Владимиром Зеленским 21 ноября 2019 года.
Ранее Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника с занимаемой должности.
Позже Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов