Бориспольская городская ТИК назначила повторные выборы на пост городского главы на 17 января 2021 года, а начало избирательного процесса приходится на 28 ноября.

Об этом сообщает Гражданская сеть Опора.

Предварительное постановление Бориспольского ТИК о назначении повторных выборов на 31 января было отменено ЦИК.

По состоянию на вечер 23 ноября, Бориспольская ТИК обнародовала свое постановление.

Как отмечается в постановлении ТИК, такая дата повторных выборов была выбрана с учетом выводов изложенных в постановлении ЦИК №500.

Напомним, 28 октября в Борисполе от осложнений, вызванных коронавирусом, умер действующий мэр Анатолий Федорчук, который победил и на этих выборах.