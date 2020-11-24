Бориспольская городская ТИК назначила повторные выборы на пост городского главы на 17 января 2021 года, а начало избирательного процесса приходится на 28 ноября.
Об этом сообщает Гражданская сеть Опора.
Предварительное постановление Бориспольского ТИК о назначении повторных выборов на 31 января было отменено ЦИК.
По состоянию на вечер 23 ноября, Бориспольская ТИК обнародовала свое постановление.
Напомним, 28 октября в Борисполе от осложнений, вызванных коронавирусом, умер действующий мэр Анатолий Федорчук, который победил и на этих выборах.
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Бориспольская городская ТИК назначила повторные выборы на пост городского главы на 17 января 2021 года, а начало избирательного процесса приходится на 28 ноября.
Об этом сообщает Гражданская сеть Опора.
Предварительное постановление Бориспольского ТИК о назначении повторных выборов на 31 января было отменено ЦИК.
По состоянию на вечер 23 ноября, Бориспольская ТИК обнародовала свое постановление.
Напомним, 28 октября в Борисполе от осложнений, вызванных коронавирусом, умер действующий мэр Анатолий Федорчук, который победил и на этих выборах.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов