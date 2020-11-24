Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, чем должен заняться новый состав городского совета в первые дни своей работы.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.

В частности, городской голова считает, что новый депутатский корпус должен проголосовать земельные вопросы.

— Как по моему мнению нужно построить первые дни работы городскому совету. Нужно посмотреть как строил первые дни своей работы горсовет предыдущего созыва и предыдущие 5 лет, и сделать все наоборот. Поверьте мне, сегодня николаевцы абсолютно не ждут этих политических объединений, дрязг и так далее — они ждут решения своих вопросов. Я, например, готов в ближайшую сессию взять все земельные вопросы, вынести их, сформировать по пакетам и просидеть с утра до вечера, пройти эти вопросы, - сказал Александр Сенкевич.

При этом мэр указал, что новый горсовет должен также принять бюджет города на 2021 год.

— Сегодня нужно заниматься формированием бюджета на 2021 год. Есть наработки, нужно их отработать, собраться и обсудить их. Есть люди, которые будучи депутатами, сформировали список проблем. Сегодня нужно взять эти проблемы и посмотреть, есть ли они в бюджете города, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что штаб партии «Пропозиція» обнародовал результаты подсчёта 100% протоколов на избирательных участках Николаева, согласно которым на выборах Николаевского городского головы побеждает Александр Сенкевич, набрав 60,61% голосов избирателей, Владислав Чайка — 39,39%.