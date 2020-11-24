Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока глава страны не может сделать прививки российской вакциной «Спутник V», потому что она еще не лицензирована. В то же время вакцину уже получало окружения президента, а препарат поставляют в другие страны.
Об этом пишут Ведомости.
По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин дождется завершения клинических испытаний российской вакцины против COVID-19 и только после этого примет решение об использовании препарата.
ㅡ У нас же еще не началась широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинации. Это невозможно, - отметил пресс-секретарь.
На вопрос журналистов связано ли это с повышенным риском при использовании препарата по сравнению с проверенными вакцинами, Дмитрий Песков ответил:
«Ну, президент не может же несертифицированную вакцину использовать».
Напомним, разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» утверждают, что эффективность этого препарата на 42 день после первой инъекции превысила 95%.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока глава страны не может сделать прививки российской вакциной «Спутник V», потому что она еще не лицензирована. В то же время вакцину уже получало окружения президента, а препарат поставляют в другие страны.
Об этом пишут Ведомости.
По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин дождется завершения клинических испытаний российской вакцины против COVID-19 и только после этого примет решение об использовании препарата.
ㅡ У нас же еще не началась широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинации. Это невозможно, - отметил пресс-секретарь.
На вопрос журналистов связано ли это с повышенным риском при использовании препарата по сравнению с проверенными вакцинами, Дмитрий Песков ответил:
«Ну, президент не может же несертифицированную вакцину использовать».
Напомним, разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» утверждают, что эффективность этого препарата на 42 день после первой инъекции превысила 95%.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов