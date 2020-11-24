Европейский союз согласовал присоединение Украины к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля. Украина продолжает работать над тем, чтобы подписать соглашение об открытом небе с ЕС уже в начале 2021 года.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
Как пояснил министр, соглашение позволит наказывать авиакомпании за отказ рассчитываться с Украэрорухом за аэронавигационные сборы. В отношении этих компаний будут вводиться санкции, а также они не смогут пользоваться авиапространством в странах-членах Евроконтроля.
– А Евроконтроль свою очередь выступает налоговым агентом и гарантом уплаты взносов, - добавил он.
Кроме того, присоединение Украины к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля предусматривает:
– Украина шла к этому долгих 16 лет, - отметил Криклий.
Напомним, в Украине появится новая бюджетная авиакомпания Bees Airline. Она планирует осуществить свой первый чартерный полет в Египет уже в конце 2020 — начале 2021 года. Регулярные лоукост-рейсы хотят запустить в апреле.
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Европейский союз согласовал присоединение Украины к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля. Украина продолжает работать над тем, чтобы подписать соглашение об открытом небе с ЕС уже в начале 2021 года.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
Как пояснил министр, соглашение позволит наказывать авиакомпании за отказ рассчитываться с Украэрорухом за аэронавигационные сборы. В отношении этих компаний будут вводиться санкции, а также они не смогут пользоваться авиапространством в странах-членах Евроконтроля.
– А Евроконтроль свою очередь выступает налоговым агентом и гарантом уплаты взносов, - добавил он.
Кроме того, присоединение Украины к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля предусматривает:
– Украина шла к этому долгих 16 лет, - отметил Криклий.
Напомним, в Украине появится новая бюджетная авиакомпания Bees Airline. Она планирует осуществить свой первый чартерный полет в Египет уже в конце 2020 — начале 2021 года. Регулярные лоукост-рейсы хотят запустить в апреле.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов