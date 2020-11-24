Власти Италии не планируют давать разрешение на проведение активного лыжного досуга после рождественских праздников в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что «невозможно позволять каникулы на снегу, потому что мы будем иметь третью волну пандемии». Он призывает европейских лидеров к «европейской координации» в этом вопросе.

По мнению итальянских чиновников, закрытие лыжных трасс должно касаться всей Европы.

— Нельзя запретить катание на лыжах в Южном Тироле (Италия, - прим.), но позволить его в Каринтии (Австрия, - прим.), - сказал губернатор итальянского региона Венето Лука Дзаия.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели более 1 миллиона человек, более 40 тысяч умерли.

В начале ноября правительство Италии приняло решение об усилении карантина на всей территории страны, в частности, о введении комендантского часа.

Напомним, что министр культуры Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.