В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего прокурора отдела прокуратуры Киева. Его обвиняют в согласовании подозрений участникам Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в январе 2014 года он согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум участникам Евромайдана. В дальнейшем активистов арестовали.

Экс-прокурору инкриминируют незаконное препятствование проведению собраний и митингов, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением; служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).

Напомним, ранее в Государственном бюро расследований сообщили, что ведут досудебное расследование по статье о «действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».