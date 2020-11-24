В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего прокурора отдела прокуратуры Киева. Его обвиняют в согласовании подозрений участникам Революции Достоинства.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в январе 2014 года он согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум участникам Евромайдана. В дальнейшем активистов арестовали.
Экс-прокурору инкриминируют незаконное препятствование проведению собраний и митингов, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением; служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).
Напомним, ранее в Государственном бюро расследований сообщили, что ведут досудебное расследование по статье о «действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».
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В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего прокурора отдела прокуратуры Киева. Его обвиняют в согласовании подозрений участникам Революции Достоинства.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в январе 2014 года он согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум участникам Евромайдана. В дальнейшем активистов арестовали.
Экс-прокурору инкриминируют незаконное препятствование проведению собраний и митингов, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением; служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).
Напомним, ранее в Государственном бюро расследований сообщили, что ведут досудебное расследование по статье о «действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов