Избранный президент США Джо Байден обсудил вопрос Украины с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Об этом сообщает УНИАН.
В разговоре с президентом Еврокомиссии Байден подчеркнул важность сотрудничества Соединенных Штатов и ЕС по вопросам, которые вызывают взаимный интерес, в том числе относительно Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан.
Байден заверил фон дер Ляйен, что в интересах США, чтобы Евросоюз был прочным. Он подчеркнул свою настроенность оживить отношения США и ЕС.
Во время общения с президентом Европейского Совета Байден подчеркнул свой настрой работать для укрепления демократии как внутри США, так и за рубежом, а также взаимодействовать относительно общих вызовов, а именно в вопросах Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан.
Напомним, во вторник, 24 ноября, избранный президентом США демократ Джо Байден лично объявил о ключевых назначениях в его администрацию.
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Избранный президент США Джо Байден обсудил вопрос Украины с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Об этом сообщает УНИАН.
В разговоре с президентом Еврокомиссии Байден подчеркнул важность сотрудничества Соединенных Штатов и ЕС по вопросам, которые вызывают взаимный интерес, в том числе относительно Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан.
Байден заверил фон дер Ляйен, что в интересах США, чтобы Евросоюз был прочным. Он подчеркнул свою настроенность оживить отношения США и ЕС.
Во время общения с президентом Европейского Совета Байден подчеркнул свой настрой работать для укрепления демократии как внутри США, так и за рубежом, а также взаимодействовать относительно общих вызовов, а именно в вопросах Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан.
Напомним, во вторник, 24 ноября, избранный президентом США демократ Джо Байден лично объявил о ключевых назначениях в его администрацию.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов