Избранный президент США Джо Байден обсудил вопрос Украины с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает УНИАН.

В разговоре с президентом Еврокомиссии Байден подчеркнул важность сотрудничества Соединенных Штатов и ЕС по вопросам, которые вызывают взаимный интерес, в том числе относительно Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан.

Байден заверил фон дер Ляйен, что в интересах США, чтобы Евросоюз был прочным. Он подчеркнул свою настроенность оживить отношения США и ЕС.

Во время общения с президентом Европейского Совета Байден подчеркнул свой настрой работать для укрепления демократии как внутри США, так и за рубежом, а также взаимодействовать относительно общих вызовов, а именно в вопросах Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан.

Напомним, во вторник, 24 ноября, избранный президентом США демократ Джо Байден лично объявил о ключевых назначениях в его администрацию.