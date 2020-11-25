Городская власть Винницы из-за роста больных коронавирусом решила не устанавливать главную городскую елку, а все празднования перенести в онлайн.

Об этом сообщил мэр Сергей Моргунов в Facebook.

— Ситуация по заболеваемости достаточно тревожная: чуть ли не каждый день в Украине появляются новые рекорды. Искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус. Поэтому в этом году главной винницкой елки не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат, - написал Сергей Моргунов.

По его словам, вопрос о целесообразности установки елки вызвал дискуссии среди горожан, даже были зарегистрированы несколько петиций.

— Одни жители считают, что в этом году главную елку Виннице ставить не нужно и лучше эти ресурсы направить на больницы для борьбы с COVID-19. Другие наоборот за сохранение этой традиции, чтобы в этот сложный период для всех городская елка добавила людям положительных эмоций, - рассказал мэр.

Напомним, что министр культуры Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.