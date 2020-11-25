В зоне боевых действий на Донбассе 24 ноября боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции. Вследствие обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Так, нарушение режима прекращения огня зафиксировали вблизи населенных пунктов Шумы и Южное. На этих участках боевики применяли стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Также огнем из стрелкового оружия боевики провоцировали украинских военных неподалеку Водяного. По позициям войск в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел снайпер.

В результате выстрела огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского военного доставили в лечебное учреждение, но спасти его жизнь не удалось.

В штабе отмечают, что о таких коварных действиях боевиков немедленно сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

С начала текущих суток, 25 ноября, вдоль всей линии столкновения наблюдается тишина.

С начала «перемирия» (27 июля) и до вечера 23 ноября включительно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 2 516 нарушений режима тишины, в частности 991 взрыв, 75 неопределенных боеприпасов, 33 вспышки дульного пламени, 27 осветительных ракет и 1 389 очередей и выстрелов.

Отмечается, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считают как один факт нарушения.

Напомним, что в отношении иностранных граждан, которые воюют на Донбассе на стороне боевиков, открыли уголовные дела. Правоохранители расследуют участие 250 наемников из 31 страны мира.