Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что планирует построить крупнейший в мире завод по производству батарей для электромобилей в немецком муниципалитете Грюнхайде. Там же Маск ранее анонсировал открытие завода Tesla.

Об этом предприниматель заявил во вторник, 24 ноября, выступая по видеосвязи на Европейской конференции производителей батарей, передает Die Welt.

По словам Илона Маска, сначала завод будет производить батареи общей мощностью 100 гигаватт-часов (единица энергии или работы, равна работе, выполненной за 1 час при мощности в 1 ватт), а в будущем расширит производственные мощности до 200-250 гигаватт-часов.

Илон Маск также рассказал о своих планах относительно завода Tesla по производству электромобилей в Грюнхайде. Бизнесмен говорит, что планирует там разработать отдельную модель электрокара — типа малого семейного автомобиля, популярного в Европе.

— В Европе есть талантливые дизайнеры и инженеры. Лучшие люди хотят здесь работать и воплощать собственные идеи. Они не хотят просто копировать то, что было разработано в Калифорнии, - заявил Илон Маск.

Напомним, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на вторую строчку рейтинга самых богатых людей мира, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.