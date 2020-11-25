В Нидерландах 25 ноября начнется очередное судебное заседание по делу о сбитом над оккупированным Донбассом в 2014 году самолете рейса МН17 «Малазийских авиалиний».

Об этом сообщает Укринформ.

На этом заседании суд должен объявить решение по запросам защиты одного из четырех обвиняемых, сотрудника ГРУ РФ Олега Пулатова. Заседание начнется в 14:00 по Киеву.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства.

Кроме того, суд заслушал видеозапись встречи Пулатова с адвокатами в России.

Слушания проходят при отсутствии всех четырех обвиняемых: трех россиян — Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Ранее сообщалось, что Россия вышла из консультационной группы по расследованию крушения малазийского самолета Boeing MH17 в Украине. Причиной названо поведение Нидерландов в отношении россиян в этом деле.

Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17. При этом журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.

В марте 2020 года в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.