Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и другие члены украинской делегации не смогли встретиться с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, поскольку у них были просроченные ПЦР-тесты об отсутствии коронавируса.

Об этом пишет «Настоящее время».

— В условиях пандемии для обеспечения безопасности участников встречи необходимо соблюдение санитарных правил и условий, в том числе наличие справки об обследовании на COVID-19 методом ПЦР. Однако в связи с тем, что ПЦР-справки членов украинской делегации были просроченными, встреча премьер-министра РК Аскара Мамина с Владиславом Криклием не состоялась, – говорится в сообщении пресс-службы главы правительства Казахстана.

Владислав Криклий рассказал, что тест он сделал 6 ноября, поскольку встреча с Мамином была запланирована на 10 ноября. Однако когда чиновник был в Казахстане, встреча перенеслась на 12 ноября, и за это время срок действия теста истек.

Напомним, что Министерство здравоохранения значительно расширит количество тестирований на коронавирус, и уже через две-три недели семейные врачи и мобильные бригады смогут делать экспресс-тесты на антиген.