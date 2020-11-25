В Латвии в 12 районах вокруг Риги ввели новые карантинные ограничения. Их усилили в тех муниципалитетах, где 14-дневный прирост заражений коронавирусом на 100 тысяч населения превышал на 50% средние показатели в стране.

Об этом сообщает Delfi.

Как сообщается, с 27 ноября ученики начальной школы и дети дошкольного возраста продолжат ходить в учебные заведения. Остальные ученики должны будут перейти на дистанционное обучение.

Кроме того, общественный транспорт будет перевозить до 50% пассажиров от своей емкости, а заведениям торговли разрешено одновременно впускать 20% клиентов от возможного количества.

Также будут закрыты все культурные заведения, а выставки и ярмарки откладываются. Кроме того, запрещаются частные вечеринки, за исключением таких событий, как похороны и крестины.

Напомним, за 21-24 ноября в Украине составили 2 111 постановлений о наложении штрафов за отсутствие у граждан противоэпидемических масок в общественных местах.