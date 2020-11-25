В Латвии в 12 районах вокруг Риги ввели новые карантинные ограничения. Их усилили в тех муниципалитетах, где 14-дневный прирост заражений коронавирусом на 100 тысяч населения превышал на 50% средние показатели в стране.
Об этом сообщает Delfi.
Как сообщается, с 27 ноября ученики начальной школы и дети дошкольного возраста продолжат ходить в учебные заведения. Остальные ученики должны будут перейти на дистанционное обучение.
Кроме того, общественный транспорт будет перевозить до 50% пассажиров от своей емкости, а заведениям торговли разрешено одновременно впускать 20% клиентов от возможного количества.
Также будут закрыты все культурные заведения, а выставки и ярмарки откладываются. Кроме того, запрещаются частные вечеринки, за исключением таких событий, как похороны и крестины.
Напомним, за 21-24 ноября в Украине составили 2 111 постановлений о наложении штрафов за отсутствие у граждан противоэпидемических масок в общественных местах.
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В Латвии в 12 районах вокруг Риги ввели новые карантинные ограничения. Их усилили в тех муниципалитетах, где 14-дневный прирост заражений коронавирусом на 100 тысяч населения превышал на 50% средние показатели в стране.
Об этом сообщает Delfi.
Как сообщается, с 27 ноября ученики начальной школы и дети дошкольного возраста продолжат ходить в учебные заведения. Остальные ученики должны будут перейти на дистанционное обучение.
Кроме того, общественный транспорт будет перевозить до 50% пассажиров от своей емкости, а заведениям торговли разрешено одновременно впускать 20% клиентов от возможного количества.
Также будут закрыты все культурные заведения, а выставки и ярмарки откладываются. Кроме того, запрещаются частные вечеринки, за исключением таких событий, как похороны и крестины.
Напомним, за 21-24 ноября в Украине составили 2 111 постановлений о наложении штрафов за отсутствие у граждан противоэпидемических масок в общественных местах.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов