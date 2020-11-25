За 21-24 ноября в Украине составили 2 111 постановлений о наложении штрафов за отсутствие у граждан противоэпидемических масок в общественных местах.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на утреннем брифинге сегодня, 25 ноября, пишет «Украинская правда».

— Уже 4 дня, с субботы, с 21 ноября действует в нашей стране закон о наложении административной ответственности – штрафов – за неношение масок в общественных местах. За это время было составлено уже 2 111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте. Все эти действия призваны сохранить ваше здоровье и здоровье ваших близких, - сказал Максим Степанов.

Максим Степанов отметил, что ношение масок обязательно в общественных местах, если человек идет сам по улице – то в ношении маски необходимости нет.

Напомним, что введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок поддерживают 75% украинцев.