За 21-24 ноября в Украине составили 2 111 постановлений о наложении штрафов за отсутствие у граждан противоэпидемических масок в общественных местах.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на утреннем брифинге сегодня, 25 ноября, пишет «Украинская правда».
— Уже 4 дня, с субботы, с 21 ноября действует в нашей стране закон о наложении административной ответственности – штрафов – за неношение масок в общественных местах. За это время было составлено уже 2 111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте. Все эти действия призваны сохранить ваше здоровье и здоровье ваших близких, - сказал Максим Степанов.
Максим Степанов отметил, что ношение масок обязательно в общественных местах, если человек идет сам по улице – то в ношении маски необходимости нет.
Напомним, что введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок поддерживают 75% украинцев.
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За 21-24 ноября в Украине составили 2 111 постановлений о наложении штрафов за отсутствие у граждан противоэпидемических масок в общественных местах.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на утреннем брифинге сегодня, 25 ноября, пишет «Украинская правда».
— Уже 4 дня, с субботы, с 21 ноября действует в нашей стране закон о наложении административной ответственности – штрафов – за неношение масок в общественных местах. За это время было составлено уже 2 111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте. Все эти действия призваны сохранить ваше здоровье и здоровье ваших близких, - сказал Максим Степанов.
Максим Степанов отметил, что ношение масок обязательно в общественных местах, если человек идет сам по улице – то в ношении маски необходимости нет.
Напомним, что введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок поддерживают 75% украинцев.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов