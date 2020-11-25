Об этом он рассказал в интервью NBC Nightly News.

Избранный президент отметил, что планирует реформировать иммиграционное законодательство Америки и отменить исполнительные распоряжения президента Дональда Трампа по окружающей среде.

— Я пришлю в Сенат США законопроект об иммиграции, который обеспечит путь к гражданству более чем для 11 миллионов человек без документов, — сказал он.

Байден также заявил, что отменит действия и распоряжения Трампа по окружающей среде, которые предусматривали отмену более ста экологических норм, включая «Закон о чистом воздухе» и «Закон о чистой воде». Демократ назвал такие распоряжения Трампа «очень разрушительными» и такими, которые «сделали наш климат хуже, а нас более болезненными».

Впрочем, избранный президент заметил, что его законодательные инициативы будут зависеть от сотрудничества, которую он «сможет или не сможет получить от Конгресса США». Кроме того, Байден заявил, что позаботится о том, чтобы власти штатов, пострадавших от пандемии коронавируса, получили «немедленную помощь». О чем именно идет речь, он не уточнил.

По его словам, «это больше, чем просто финансовый кризис — это кризис, который вызывает реальный психический стресс у миллионов людей».

Байден также сообщил, что не планирует после инаугурации инициировать расследование относитедьно Трампа: «Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции как средство, чтобы настаивать на том, что что-то случилось».