Сегодня утром, 25 ноября, в Одессе сталось дорожно-транспортное прошествие (ДТП) с участием автокрана и маршрутного автобуса. В результате аварии пострадали трое человек.

Об этом сообщает местное издание Думская.

Как сообщается, водитель грузового автомобиля KOBELCO RK250-3, двигаясь по улице Среднефонтанской, не придерживался безопасной дистанции и скорости, допустил столкновение с автобусом «Богдан». Инцидент произошел в тот момент, когда осуществлялась высадка пассажиров.

В результате ДТП получили травмы двое людей. Их доставили в больницу. Еще одна пострадавшая женщина от госпитализации отказалась.

На месте аварии сейчас работает следственная группа.

Напомним, 24 ноября два человека погибли в ДТП в Уманском районе Черкасской области.