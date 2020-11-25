Сегодня утром, 25 ноября, в Одессе сталось дорожно-транспортное прошествие (ДТП) с участием автокрана и маршрутного автобуса. В результате аварии пострадали трое человек.
Об этом сообщает местное издание Думская.
Как сообщается, водитель грузового автомобиля KOBELCO RK250-3, двигаясь по улице Среднефонтанской, не придерживался безопасной дистанции и скорости, допустил столкновение с автобусом «Богдан». Инцидент произошел в тот момент, когда осуществлялась высадка пассажиров.
В результате ДТП получили травмы двое людей. Их доставили в больницу. Еще одна пострадавшая женщина от госпитализации отказалась.
На месте аварии сейчас работает следственная группа.
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Сегодня утром, 25 ноября, в Одессе сталось дорожно-транспортное прошествие (ДТП) с участием автокрана и маршрутного автобуса. В результате аварии пострадали трое человек.
Об этом сообщает местное издание Думская.
Как сообщается, водитель грузового автомобиля KOBELCO RK250-3, двигаясь по улице Среднефонтанской, не придерживался безопасной дистанции и скорости, допустил столкновение с автобусом «Богдан». Инцидент произошел в тот момент, когда осуществлялась высадка пассажиров.
В результате ДТП получили травмы двое людей. Их доставили в больницу. Еще одна пострадавшая женщина от госпитализации отказалась.
На месте аварии сейчас работает следственная группа.
Напомним, 24 ноября два человека погибли в ДТП в Уманском районе Черкасской области.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов