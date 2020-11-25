В Европейском союзе планируют провести первые вакцинации против коронавируса уже до конца декабря. Государства-члены ЕС призвали готовиться к вакцинации.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает пресс-служба ЕК.

По ее словам, Еврокомиссия уже заключила контракты с шестью компаниями на поставки вакцины против COVID-19.

– Первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. Наконец-то свет в конце туннеля, - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии призвала уже сейчас готовиться странам-членам ЕС к вакцинации.

– Вкратце: государства-члены должны подготовить материально-техническое обеспечение для возможного развертывания сотен миллионов доз. Потому что это наш билет из этой пандемии, - добавила она.

Напомним, Европейская комиссия договорилась о покупке потенциальной вакцины от коронавируса с американской компанией Moderna.