Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в стране начнут ослаблять карантин. Проводить это будут в три этапа.

Об этом пишет Le Figaro.

Первый этап ослабления начнется уже 28 ноября. В этот день должны открыть все магазины, но при условии соблюдения санитарных норм. Также людям позволят гулять по 3 часа в сутки в радиусе 20 километров от дома. Сейчас разрешено только один час в радиусе одного километра.

Второй этап будет с 15 декабря. Ограничений на выход из дома больше не будет, но будет действовать комендантский час — с 21:00 до 07:00. Также могут открыться кинотеатры и театры. В Рождественскую ночь комендантский час действовать не будет.

На третьем этапе планируется открыть бары и рестораны — но это будет только с 20 января. Также тогда планируют открывать и спортивные залы.

Макрон добавил, что во Франции не будет ограничений на поездку между регионами. Это позволит французам посетить своих родственников во время новогодне-рождественских праздников.

Напомним, с начала пандемии количество заражений COVID-19 в мире превысило 60 миллионов.