С начала пандемии количество заражений COVID-19 в мире превысило 60 миллионов.

По данным ресурса Worldometer, по состоянию на утро 25 ноября зафиксированы 60 миллионов 108 тысяч 193 случая коронавирусной болезни. 41 миллион 556 тысяч 897 человек выздоровели, 1 миллион 414 тысяч 925 — умерли.

Лидером по количеству заболевших остаются США, где в настоящее время уже почти 13 миллионов заражений коронавирусом и почти 265 тысяч смертей. В Индии 9,2 миллиона случаев (134,7 тысяч смертей), в Бразилии — 6,1 миллион (170,1 тысяча умерших).

Украина находится на 17-й позиции в мире по количеству заражений и на 18-й - по количеству летальных исходов.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 тысяч 882 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, 8 тысяч 420 пациентов выздоровели.