Компания Netflix планирует строительство крупнейшей в Северной Америке киностудии на базе своей ABQ Studios в Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Об этом пишет TechCrunch.

Компания выделяет миллиард долларов на расширение студии до площади в 300 акров (121,4 гектара). Для этого Netflix заручилась поддержкой властей — правительство штата дает на строительство $17 миллионов, а город — семь.

Расширение ABQ Studios подразумевает строительство продакшн-студий, съемочных павильонов, магазинов, офисов, учебных заведений и другой инфраструктуры.

К строительству привлекут около полутора тысяч человек, а сама студия даст около тысячи рабочих мест. При этом Netflix планирует взять на работу больше афроамериканцев, латиноамериканцев и представителей коренных народов (например, индейцев навахо), которые недостаточно представлены в среде кинематографистов.

Напомним, известный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые снимется в сериале для стримингового портала Netflix.