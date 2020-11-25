Новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Николай Капацына считает, что новому составу депутатского корпуса следует довериться чиновникам в вопросе принятия бюджета Николаева на 2021 год.

Такое мнение он высказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести, которое прошло 22 ноября.

Во время обсуждения перспектив работы новой каденции депутатского корпуса, журналист НикВести Катерина Середа задала участникам дискуссии вопрос о том, каким они видят бюджетный процесс, учитывая, что бюджет города на следующий год нужно будет принимать уже в декабре, а новоизбранным депутатам, большинство из которых избраны впервые и не так хорошо знакомы с особенностями бюджетного планирования и направлениями, на которые будут направлены средства, остается совсем немного времени для того, чтобы с ним ознакомиться и внести свои корректировки в документ.

На это Николай Капацына ответил следующее:

— Я надеюсь, что депутаты молодые и неопытные примут и доверятся тем чиновникам, которые подготовили проект бюджета на 2021 год, и все таки этот процесс не затянется. Потому что в любом случае необходимо действовать в интересах горожан. Ведь те же самые горожане 5 лет назад доверили эту работу сегодняшнему составу до сих пор действующему. Уверен, что мы найдем компромисс, приоритеты и ценности. И это борьба позиционная не затянется надолго. Я очень рад, что у нас хоть и освежилась на 85% «кровь депутатская», но все таки остались те, по-настоящему профессиональные и порядочные депутаты, и на их опыт точно можно опираться, - сказал Николай Капацына.

Николай Капацына

Во время программы он также рассказал, что хочет войти в состав депутатской комиссии по вопросам планирования и бюджета, потому что именно она формирует те приоритеты и траты денег, которые важны, на целый год.

— Сегодня максимально оперативно необходимо принимать бюджет, разобраться в нем и сделать корректировки, исходя из тех существующих вызовов. У нас есть проблема болезни COVID-19, не отступающая, и никакого прогноза перспективного позитивного нет. Есть проблема наступающей зимы и холодов, и необходимо абсолютно консолидировано сегодня принимать бюджет, и масса других животрепещущих вопросов, которые касаются жизни горожан, - добавил Николай Капацына.

Ранее сообщалось, что Николай Капацына ответил на заявление Татьяны Домбровской, которая усомнилась, что он поддерживал ее в первом туре выборов мэра Николаева.