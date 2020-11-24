Новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Николай Капацына ответил на заявление Татьяны Домбровской, которая усомнилась, что он поддерживал ее в первом туре выборов мэра Николаева.
Об этом шла речь 22 ноября в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести, где обсуждались итоги выборов мэра Николаева и городского совета.
Отметим, что несколько дней назад Татьяна Домбровская в одной из своих публикаций в Facebook заявила, что не уверена в том, что в первом туре выборов мэра Николай Капацына поддерживал ее, как представителя «Слуги народа», а не действующего городского голову Александра Сенкевича.
— Сложно комментировать. Мы поддерживали, в первую очередь, команду президента, с которой все вместе шли. Единственным кандидатом была Татьяна Домбровская, мы все вместе ее поддерживали, работали консолидировано. Сегодня, во втором туре, надо точно определиться, за кого мы голосуем. И каждый, я уверен, ответственный гражданин сделал этот выбор, ответил на это Николай Капацына.
Как известно, ранее Николай Капацына заявил о своей поддержке Александра Сенкевича во втором туре выборов мэра Николаева, поскольку президент Владимир Зеленский поставил перед представителями партии «Слуги народа» четкую задачу, исходя из которой он и его коллеги поддерживают действующего мэра Александра Сенкевича, а не го оппонента от партии «ОПЗЖ» Владислава Чайку. В свою очередь, комментируя это, Татьяна Домбровская высказала мнение, что Николай Капацына неправильно понял позицию президента Владимира Зеленского относительно выборов мэра в Николаеве.
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Новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Николай Капацына ответил на заявление Татьяны Домбровской, которая усомнилась, что он поддерживал ее в первом туре выборов мэра Николаева.
Об этом шла речь 22 ноября в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести, где обсуждались итоги выборов мэра Николаева и городского совета.
Отметим, что несколько дней назад Татьяна Домбровская в одной из своих публикаций в Facebook заявила, что не уверена в том, что в первом туре выборов мэра Николай Капацына поддерживал ее, как представителя «Слуги народа», а не действующего городского голову Александра Сенкевича.
— Сложно комментировать. Мы поддерживали, в первую очередь, команду президента, с которой все вместе шли. Единственным кандидатом была Татьяна Домбровская, мы все вместе ее поддерживали, работали консолидировано. Сегодня, во втором туре, надо точно определиться, за кого мы голосуем. И каждый, я уверен, ответственный гражданин сделал этот выбор, ответил на это Николай Капацына.
Как известно, ранее Николай Капацына заявил о своей поддержке Александра Сенкевича во втором туре выборов мэра Николаева, поскольку президент Владимир Зеленский поставил перед представителями партии «Слуги народа» четкую задачу, исходя из которой он и его коллеги поддерживают действующего мэра Александра Сенкевича, а не го оппонента от партии «ОПЗЖ» Владислава Чайку. В свою очередь, комментируя это, Татьяна Домбровская высказала мнение, что Николай Капацына неправильно понял позицию президента Владимира Зеленского относительно выборов мэра в Николаеве.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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