За пять месяцев работы камер автоматической фиксации количество постановлений о нарушении правил дорожного движения снизилось почти на 30%.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в Twitter.

Он отметил, что уменьшилось количество нарушений скоростного режима. Также министр анонсировал, что вскоре приобретут 300 видеокамер, которые будут работать по всей стране.

Как известно, с 19 ноября камеры начали фиксировать нарушения водителей на автомобилях с еврономерами. На границе при въезде автомобиля на номерах с иностранной регистрацией пограничник вносит в базу данных его номер, а также паспортные данные водителя. Далее, если водитель на этом авто превысит скорость, система автоматически находит его данные в базе данных Госпогранслужбы. А полиция направляет пограничникам постановление о нарушении.

При выезде из страны авто-нарушителя пограничник предлагает водителю заплатить штраф. Если водитель-иностранец отказывается — ему запретят въезд в Украину.

С 1 июня в Украине запустили систему автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями уже установили 50 видеокамер. В дальнейшем их постепенно будут устанавливать по всей Украине. Размеры штрафов — 255 гривен в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более чем на 50 км/ч; 510 гривен — при превышении более чем на 50 км/час.

Напомним, Николаев оказался худшим городом в Украине по качеству наружного видеонаблюдения, о чем заявил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Максим Ахрамеев.