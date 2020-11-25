Во втором туре выборов городского главы Черкасс победил действующий мэр Анатолий Бондаренко — он опередил своего оппонента от партии Голос на 5742 голоса.

Об этом сообщили в Гражданской сети «ОПОРА».

Согласно протоколу Черкасской городской ТИК, за Анатолия Бондаренко проголосовали 30 073 избирателей (54,33%), за и IT-предпринимателя Виктора Евпака — 24 331 (44,14%).

Всего во втором туре мэрских выборов приняли участие 55 353 избирателей, 849 бюллетеней признаны недействительными.

Действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко выдвигался от партии За Будущее и получил в первом туре 37,6% голосов, а его конкурент Виктор Евпак от Голоса — 19,14%.

Напомним, что в среду, 25 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия огласила результаты выборов мэра, согласно которым победителем стал действующий городской голова Александр Сенкевич.