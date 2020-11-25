Виталий Брагар

В Николаевском окружном административном суде 24 ноября состоялись сборы судей, в ходе которых Виталия Брагаря переизбрали главой суда.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отметим, что Виталий Брагар и ранее был председателем этого суда.

С сегодняшнего дня он продолжит выполнять обязанности главы Николаевского окружного административного суда.

По данным его декларации, в 2019 году его годовая зарплата составила 833,6 тысяч гривен. В него имеются также сбережения в размере 1200 долларов США. Что касается, имущества, то Виталий Брагар владеет автомобилем Nissan Pathfinder 2006 года выпуска и, судя по декларации, живет в квартире площадью 29 м2, которая принадлежит Радченко Нине Ивановне. Другой недвижимости у него нет.