Турция намерена начать вакцинацию от COVID-19 уже в декабре 2020 года. При этом на подходе вакцина турецкого производства.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает haberler.com.

– Мы надеемся, что в следующем месяце сможем провести первые применения вакцины, - заявил Эрдоган и добавил, что на сегодня продолжается разработка турецкой вакцины.

По его словам, ученые и медики уже подошли к важному моменту.

– Планируем довести нашу вакцину до уровня заявки не позднее апреля. Мы думаем предложить вакцину, которую мы разработали, на благо всего человечества, - отметил Эрдоган.

Напомним, Турция запретила курение в людных общественных местах, чтобы замедлить недавний всплеск числа пациентов с симптомами коронавируса.