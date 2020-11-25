Окружной суд Гааги отказался рассматривать альтернативные версии крушения рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году. Альтернативные версии предлагала сторона защиты.

Об этом шла речь во время заседания суда в среду.

Председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс отклонил ходатайство защиты обвинямого Олега Пулатова. Он обосновал решение тем, что в случае, если прокуратура не докажет основную версию катастрофы, обвиняемый автоматически будет оправдан.

Сторона защиты Пулатова еще во время июньского слушания требовала заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства и рассмотреть альтернативные версии катастрофы.

Напомним, в Нидерландах 25 ноября началось очередное судебное заседание по делу о сбитом над оккупированным Донбассом в 2014 году самолете рейса МН17 «Малазийских авиалиний».