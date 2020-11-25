Европейский Союз предоставит Украине 20 миллионов евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.
— 9,6 миллионов евро станут первым финансовым вкладом, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и защите данных, развитию реестров, — отметил Михаил Федоров.
Финансирование также будет касаться:
Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации планирует подключить к скоростному интернету 5 тысяч сел, где проживают 2,5 млн человек.
Европейский Союз предоставит Украине 20 миллионов евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.
— 9,6 миллионов евро станут первым финансовым вкладом, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и защите данных, развитию реестров, — отметил Михаил Федоров.
Финансирование также будет касаться:
Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации планирует подключить к скоростному интернету 5 тысяч сел, где проживают 2,5 млн человек.