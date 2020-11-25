Европейский Союз предоставит Украине 20 миллионов евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации

Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

— 9,6 миллионов евро станут первым финансовым вкладом, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и защите данных, развитию реестров, — отметил Михаил Федоров.

Финансирование также будет касаться:

разработки инфраструктуры для электронного управления;

модернизации государственных е-услуг и разработки услуг на портале Дія и в приложении Дія;

визуализации информации относительно доступа к широкополосному интернету в Украине;

продолжения подключения основных реестров к системе обмена данными «Трембита»;

разработки общегосударственного персонального идентификатора — государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места жительства граждан;

смарт-Дії и развития доверительных услуг.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации планирует подключить к скоростному интернету 5 тысяч сел, где проживают 2,5 млн человек.