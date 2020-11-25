Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Сент-Винсентом и Гренадинами.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в Twitter.

Посол назвал запуск безвиза быстрой дипломатической победой, поскольку дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены в 2019 году.

— Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании Ценио Льюисом мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев, — написал Вадим Пристайко.

Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.