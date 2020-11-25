Сенат Франции призвал правительство признать республику Нагорный Карабах, которая была образована на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Депутаты сената сегодня одобрили соответствующую резолюцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания французского сената.

Резолюция с призывом к французскому правительству была поддержана 305 депутатами, один — проголосовал против. Теперь документ передадут правительству, которое примет решение: поддержать или отклонить.

Напомним, в 1991 году на оккупированной территории Азербайджана прошел референдум о провозглашении независимости Нагорного Карабаха. Этот референдум спровоцировал новый этап войны между Азербайджаном и Арменией. Референдум не был признан международным сообществом и даже Ереваном.

Как известно, в этом году бои за Нагорный Карабах возобновились. В ходе войны Азербайджану удалось вернуть почти всю территорию, которая была оккупирована Арменией. В результате Ереван был вынужден подписать соглашение с Азербайджаном о завершении войны, фактически капитулировав.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября заявил о подписании соглашения с президентами России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Совет Российсвкой Федерации одобрил использование российских вооруженных сил для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.



