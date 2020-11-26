Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в своей победе на выборах президента. Он вновь обвинил Демократическую партию в «мошенничестве».

Об этом сообщает The Hill.

На встрече участников законодательного собрания штата Пенсильвания Трамп позвонил своей помощнице Дженни Эллис и обратился к собравшимся за помощью громкой связи.

— Эти выборы были проиграны демократами. Они жульничали. Это были мошеннические выборы, — заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что необходимо «перевернуть» результаты выборов.

Напомним, ранее Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде «делать что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.