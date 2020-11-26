Власти федеральных земель Германии приняли решение продлить и ужесточить частичный локдаун, введенный из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Решение было принято после консультаций с канцлером Ангелой Меркель. Ограничения будут действовать минимум до 20 декабря.

— Меры от 28 октября будут продлены вначале до 20 декабря, мы исходим из того, что ограничения будут действовать до начала января, — сообщила Ангела Меркель.

Ангела Меркель отметила, что частичный локдаун помог снизить рост заболеваемости, но «довольствоваться этим результатом нельзя».

Ранее сообщалось, что в Германии 16 федеральных земель готовятся ослабить карантин. В частности, планируют разрешить собрания до 10 человек на Рождество и Новый год.